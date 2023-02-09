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وزارة الاوقاف تطلق حملة نظافة مكثفة بالمساجد على مستوى الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الأوقاف حملات مكثفة لنظافة المساجد على مستوى الجمهورية من تاريخه حتى نهاية الشهر الفضيل ، وتنطلق الحملة الأولى يوم الاثنين القادم الموافق 13/2/2023م لمدة عشرة أيام حتى الأربعاء الموافق 22/2/2023م، وستكون تحت الإشراف والمتابعة المباشرة لرئيس القطاع الديني ورئيس الإدارة المركزية للتفتيش والرقابة ومديري المديريات والإدارات كل فيما يخصه، وتتضمن الحملة ما يأتي : 

 

1. النظافة الدورية للمسجد . 

2. نظافة أسطح المساجد . 

3. رفع أي كهن بالمساجد أو ملحقاتها إلى مخازن المديريات . 

4. نزول جميع القيادات بالديوان والمديريات والإدارات على جميع المستويات لمتابعة العمل . 

5. تكليف جميع المفتشين على مستوى الديوان العام والمديريات بإعطاء أولوية بالغة لهذا الأمر . 

6. توقيع عقوبات رادعة على المقصرين سواء في العمل أم الإشراف والمتابعة . 

وستتكرر هذه الحملات تباعًا حتى نهاية شهر رمضان المبارك .

 


 

 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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