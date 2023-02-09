شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تفتتح معرضا لمنتجات الشباب بمشاركة 40 عارضا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، معرضاً لمنتجات الشباب والحرف التراثية، تم إقامته من خلال جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة، وبالتنسيق والتعاون مع منصة أيادى مصر بنادى حدائق الأهرام، وذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بدعم وتسويق منتجات الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية والتراثية والفنية بمختلف أنواعها.

وأشارت عزة وهدان رئيس جهاز رعاية الشباب ومنسق منصة أيادي مصر، إلى أن المعرض 40 عارضا من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب الحرف اليدوية، والذى يأتى ضمن جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأوضحت أن فعاليات المعرض تستمر حتى يوم السبت الموافق 11 / 2 / 2023 في إطار جهود المحافظة لتوفير منافذ متنوعة لتسويق وبيع منتجات الشباب وأصحاب الحرف وتوفير المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

رافق نائب المحافظ، خلال الافتتاح محمد إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة نادي حدائق الأهرام، ومحمد زكي عضو مجلس الإدارة، ومحمد صلاح عبد الرحمن المدير التنفيذي للنادي، وعزة وهدان رئيس جهاز رعاية وتشغيل الشباب بمحافظة الجيزة، وطه عبد الصادق رئيس حي الهرم.

جدير بالذكر أن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، أكد على أن المحافظة حريصة على التوسع فى إقامة المعارض، بالتعاون مع الجهات المعنية، حيث تتيح هذه المعارض الفرصة أمام الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة اليدوية والحرفية والتراثية لتسويق منتجاتهم، كما تقدم فرصة للشباب الذين تدربوا على الحرف اليدوية للانضمام لهذه المعارض، وتدريبهم فى مجال صناعة المشغولات اليدوية والحرفية مما يؤهلهم إلى تطوير وإنجاح مشروعاتهم.