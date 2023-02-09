شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: "اطمئنوا السلع متوفرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الجمعة، تفاصيل مهمة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية، والتي تمثل أبرزها افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى المرحلة الثانية من مدينة "سايلو فودز" الغذائية، والتي شهدت عدة رسائل مهمة وجهه الرئيس على الصعيدين المحلى والعربى.

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"اطمئنوا السلع متوفرة"

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الخليج 365

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