شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يهنئ نظيره التونسى بمنصبه الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى سامح شكرى وزير الخارجية اتصالاً هاتفياً مع نبيل عمّار وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن وزير الخارجية قدم التهنئة لنظيره التونسي على توليه مهام منصبه، متمنياً له كامل التوفيق والنجاح فى مهامه.

وأضاف السفير أبو زيد، بأن سامح شكري أكد على التطلع إلى استمرار العمل على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون بين البلدين الشقيقين، فضلاً عن التنسيق والتشاور حول القضايا الدولية والإقليمية محل الاهتمام المشترك، معرباً عن تطلعه للقاء شقيقه وزير خارجية تونس فى أقرب فرصة ممكنة.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته موضحاً أن وزير الخارجية أعاد التأكيد لنظيره على كامل دعم مصر لاستقرار وأمن ورخاء تونس الشقيقة، وهو ما كان محل تقدير الوزير نبيل عمّار، الذى أعرب عن شكره للفتة الطيبة من جانب الوزير سامح شكرى، مؤكداً على تطلعه إلى لقاء قريب بين الوزيرين.