شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة": مد فترة تسجيل حركة نيابات سبتمبر 2022 ليوم 14 فبراير الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان أنه تم مد فترة تسجيل الرغبات، لحركة نيابات سبتمبر 2022 حتى الثلاثاء 14 فبراير الجارى .

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان إلى أنّه يجوز للأطباء المكلّفين على المناطق النائية المرشحون في تلك الحركة إلى تخصصات ملّحة استلام النيابة بعد أ6 شهر عمل فعلي في تلك المناطق.

وتابع: تم الإعلان عبر موقع إدارة التكليف التابع للوزارة، والذى يتضمن قواعد حركة نيابات سبتمبر 2022.

وتابع : يتم الموافقة للطبيب ضمن التخصصات الطبية العادية في الحركة في حال إذا مر عليه عام من العام الفعلي حتى شهر مارس، مضيفة أنه فيما يتعلق بالمكلفين في المناطق البعيدة أو النائية تفتح كل التخصصات العادية لهم، ويتم توزيعهم ضمن الحركة.

وأضاف أنّه يجب على الأطباء ضرورة تسجيل رغابتهم أو تعديلها من خلال موقع ادارة التكليف، والحرص على إدخال البيانات الخاصة بهم بطريقة صحيحة، حتى لا يحدث أي خطأ، وفي حال حدوث أي مشكلة أو الرغبة في الاستفسار ضرورة التواصل مع الوزارة عبر إدارة التكليف.