شكرا لقرائتكم خبر عن غلق كلى لكوبرى فيصل لتنفيذ أعمال تخص مشروع محور الفريق كمال عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال رفع وإزالة الكمر المعدنى الخاص (بمشروع محور الفريق/ كمال عامر) تحديداً "أعلى كوبرى الملك فيصل" فى الاتجاه القادم من (ميدان الجيزة – شارع السودان) مما يستلزم الغلق الكلى لكوبرى الملك فيصل، على أن يكون تنفيذ تلك الأعمال لمدة (يومان فقط) بداية من يوم السبت الموافق 11/2/2023 وحتى الساعة 5 صباح يوم الأحد الموافق 12/2/2023 (وذلك على أن تكون فترة الغلق الكلى والأعمال من الساعة 2 صباحاً حتى الساعة 5 صباحاً فقط).

مما يستلزم إجراء تحويلات مرورية على النحو التالى:-

▪ القادم من ميدان الجيزة: يتم سير المركبات القادمة من ميدان الجيزة وترغب بالصعود أعلى كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع الملك فيصل تقوم بإستكمال السير إتجاه شارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير .. ثم إستكمال السير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

▪ القادم من شارع السودان: يتم سير المركبات القادمة من شارع السودان وترغب أعلى كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع الملك فيصل تقوم بإستكمال السير يميناً بشارع السودان بمسطح كوبرى الملك فيصل إتجاه شارع براده وصولاً لشارع الأهرام .. ثم إستكمال السير يميناً بشارع الأهرام وصولاً حتى شارع سيد أبو الخير.. ثم إستكمال السير يميناً بشارع سيد أبو الخير وصولاً حتى شارع الملك فيصل.

▪ ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.