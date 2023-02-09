شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يقر تشغيل 12 فرع توثيق مسائى ليرتفع العدد لـ 94 مكتبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل عدة قرارات وزارية بافتتاح 12 فرع توثيق جديدا في فروع شركات (اتصالات مصر - أورانج - وي) فى 9 محافظات (القاهرة – الجيزة – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – الإسماعيلية – بني سويف – أسيوط – سوهاج) وإتاحة العمل بها في الفترة المسائية ليصبح إجمالي عدد الفروع التي تعمل خلال الفترة المسائية 94 فرعا، وذلك من الساعة الخامسة مساءً حتى الساعة التاسعة مساءً، وكذا افتتاح 4 فروع توثيق أخرى جديدة في محافظة الإسكندرية.

جاء ذلك استمراراً لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق، وإتاحة العمل بها خلال الفترة المسائية، تيسيراً على المواطنين وتلبية لاحتياجات وظروف كافة الفئات على مستوى الجمهورية.

كما أصدر وزير العدل عدة قرارات وزارية بافتتاح 8 مأموريات للشهر العقاري بالتجمعات العمرانية الجديدة موزعة على 8 محافظات ( القاهرة – الجيزة – القليوبية – دمياط – مرسى مطروح – سوهاج – قنا – أسوان )، على أن يبدأ العمل بتلك الفروع والمأموريات اعتباراً من بعد غد السبت.