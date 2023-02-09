شكرا لقرائتكم خبر عن وزير البترول: 1.5 مليار دولار استثمارات جديدة بمجال إنتاج وتنمية حقول الغاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ترأس المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أعمال الجمعية العامة لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" للعام المالى 2023/2024، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأكد خلالها على أهمية الخطوة التى اتخذتها الشركة فى زيادة رأسمالها بما يتناسب وما حققه قطاع الغاز من نتائج نفخر بها سواء فى مجال الإنتاج أو توصيل الغاز الطبيعى للمنازل والعملاء الصناعيين والتجاريين والتوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى كوقود والتصدير، لافتاً إلى حرص الوزارة الدائم على تدعيم شركات قطاع البترول لمركزها المالى كأحد المستهدفات الهامة التى تنعكس إيجاباً على دعم أنشطة الشركات داخلياً أو الانطلاق والتوسع خارجياً، خاصة فى ظل الآمال المعلقة على قطاع البترول بتحقيق المزيد من النجاح والقيمة المضافة لثروات مصر الطبيعية والاقتصاد الوطنى.

ووجه الوزير بأهمية الالتزام بالتوقيتات والإسراع بتنفيذ أهداف الموازنة الموضوعة لعام 2023/2024 وخاصة أنها أوضحت أن هناك 5. 1 مليار دولار استثمارات جديدة فى مجالات الإنتاج وتنمية حقول الغاز سيضخها شركاء مصر من الشركات العالمية التى تنظر لوطننا وصناعتنا الحيوية كمناخ جاذب للاستثمار مما يدعم التوسع فى عمليات البحث والاستكشاف والتنمية والإنتاج ويدعم استمرار تحقيق عوائد الغاز التى تساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، مشيراً إلى ما تقدمه شركات شيفرون وإينى وعدد من شركاء قطاع البترول من نتائج أعمال متميزة ، كما شدد على أهمية التوسع فى تقديم خدمات الغاز الطبيعى الحضارية بالسوق المصرية والالتزام بتطبيق برامج الصحة والسلامة وحماية البيئة وصقل خبرات الكوادر البترولية التى تقدم أداءً متميزاً ، وهو ما انعكس إيجاباً على كفاءة تنفيذ وتقديم خدمات الغاز بالسوق المحلى والخارجى بالرغم من اتساع النشاط، موضحاً أهمية العمل باستراتيجيات متكاملة والالتزام بالتوسع فى التحول الرقمى فى إدارة الأنشطة وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة الطاقة ومشروعات التحول الطاقى .

وشهدت الجمعية عرض الدكتور مجدى جلال العضو المنتدب التنفيذى لشركة إيجاس ونوابه لمستهدفات خطة العام المالى القادم وما تحقق خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر 2022 والتى شهدت إسناد 9 قطاعات جديدة بالبحر المتوسط لعدد من كبرى شركات البحث والاستكشاف وإضافة 14 بئراً تنموية جديدة على الإنتاج وحفر 13 بئراً استكشافية بالبحر المتوسط ودلتا النيل ، وتضمنت خطة العام المالى القادم استهداف حفر 16 بئراً استكشافية وتوقيع 10 اتفاقيات جديدة لصالح إيجاس وتنفيذ 8 مشروعات تنمية وإضافة 31 بئراً تنموياً واستكمال أعمال التوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالسوق المحلى وخطط عمل السلامة والصحة المهنية والبيئة والتى تعنى بسلامة الأفراد والعمليات وحماية البيئة وأنشطة التحول والاستدامة التى تتضمن إعداد الاستراتيجية الوطنية لإنتاج الهيدروجين والاقتصاد الأزرق وترشيد وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.

حضر أعمال الجمعية الجيولوجى علاء البطل الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول وعدداً من نوابه ، والمهندس شريف حسب الله وكيل الوزارة لشئون البترول والدكتور سمير رسلان وكيل الوزارة للاستكشاف والمشرف على الاتفاقيات والمحاسب هشام نور الدين رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير وهشام لطفى مساعد وزير للشئون القانونية والمحاسب أشرف قطب رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية وأحمد راندى رئيس الإدارة المركزية للاتصالات ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول والمهندس محمد عبدالكريم القائم بأعمال رئيس هيئة التنمية الصناعية والدكتور على أبوسنة رئيس جهاز شئون البيئة وعبدالحميد دسوقى وكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات.