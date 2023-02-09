شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يكشف مخزون القمح والأرز: 4.5 شهر غير الإنتاج القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع "سايلو فوودز" للصناعات الغذائية بمدينة السادات:" موسم القمح والرز والبنجر والقصب ده معناه حتى لو انت شايف 4.5 شهور للقمح.. ده معناه أن الإنتاج القادم ده بيسلم ده ومحافظين على 6 شهور.. رغم إن ده بيكلفنا أعباء مالية.. ومعناه حجز فلوس لمدة 6 شهور.. يعني بشترى وأحطهم في المخازن.. ده اللى احنا بنعمله وتكلفة كبيرة جدا في ظل اللى بيحصل في العالم كله.. لكن لا باس مستمرين على موقفنا رغم الظروف الاقتصادية الصعبة اللى بتقابلنا".

وكشف الرئيس السيسي خطة الدولة لإنتاج زيت الطعام خلال العامين المقبلين قائلا: "شغالين في خطة لزراعة 52 ألف فدان فول صويا.. والعام القادم 500 ألف فدان لزيادة حجم إنتاج الزيت من فول الصويا".