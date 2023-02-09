شكرا لقرائتكم خبر عن كلية الطب بالقوات المسلحة تنظم حفل تخرج الدفعة الأولى للدراسات العليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير الدعم الكامل لأبنائها من طلبة الكليات العسكرية لإعدادهم وتأهيلهم بكافة العلوم التخصصية الحديثة لتعظيم الإستفادة من قدراتهم بما يعود بالنفع على حياتهم العملية ، نظمت كلية الطب بالقوات المسلحة حفل تخرج الدفعة الأولى للدراسات العليا بدرجة "الماجستير" من ضباط الكلية الخريجين وذلك بعد إجتيازهم كافة الإختبارت المقررة بنجاح .

بدأ الحفل بكلمة اللواء طبيب خالد عبد العظيم شكرى مدير كلية الطب بالقوات المسلحة وجه خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة التى قدمت كافة سبل الدعم بما يمكن من إعداد أجيال من الكوادر الطبية القادرة على النهوض بمجالات الطب الحديث فى مصر وذلك بجانب أقرانهم من طلبة كليات الطب بمختلف الجامعات المدنية .

كما ألقى الأستاذ الدكتور محمد لطيف رئيس المجلس الصحى المصرى كلمة أشاد خلالها بالمستوى المتميز الذى يتمتع به أبناء كلية الطب بالقوات المسلحة ومدى ما تتميز به الكلية من قدرات وإمكانيات فضلاً عن توافر نخبة بها من أفضل الأساتذة القادرين على توفير المناخ العلمى الذى يحقق الإبداع فى مختلف التخصصات الطبية بالأسس العلمية المدروسة .

فيما ألقى اللواء أركان حرب مدحت النحاس مساعد وزير الدفاع كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى ، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور ، كما قدم التهنئة للدارسين متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح فى مستقبلهم العملى ، وأختتم الحفل بتبادل الدروع وتكريم المتميزين تقديراً لتفوقهم خلال مدة الدراسة .

حضر الحفل عدد من قادة القوات المسلحة وعدد من مسئولى القطاع الطبى بالمؤسسات الطبية والجامعات المدنية ، وعدد من الشخصيات العامة .