شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة التوجيهية للمشروع القومى الثالث للصرف تعقد اجتماعها الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎عقد المهندس محمد صالح رئيس هيئة الصرف بوزارة الموارد المائية والرى الاجتماع الثالث للجنة التوجيهية للمشروع القومى الثالث للصرف، فى إطار النهج القطاعى المتكامل بحضور أعضاء اللجنة و ممثلى كلا من الاتحاد الأوروبى والبنك الألمانى "الجهات الممولة للبرنامج".

‎وتم الموافقة من شركاء التنمية بالمشروع على توفير التمويل اللازم من المشروع لتطوير وتجديد خط إنتاج مواسير الصرف المغطى لإنتاج مواسير من خامات البولى ايثيلين والتى تحقق ميزات اقتصادية وبيئية كبيرة وتخدم خطة الدولة للتوسع فى برامج الصرف المغطى للحفاظ على التربة ورفع إنتاجية الأراضى الزراعية.

‎وأوضح صالح أن مشروعات الصرف المغطى تسهم فى تنمية الإقتصاد القومى من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيداً عن جذور النبات لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية وتحسين خواص التربة الطبيعية والكيميائية وتحسين معامل التوصيل الهيدروليكى وخفض ملوحة التربة ومنع حدوث تدهور فى خواصها والحفاظ على خصوبتها بما يحقق أعلى إنتاجية محصولية كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج والإستهلاك.

‎وأضاف أن استراتيجية الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف تستهدف تنفيذ شبكات صرف مغطى بكامل المساحة المنزرعة على مستوى الجمهورية بالوجهين القبلى والبحرى ومناطق الإستصلاح ، حيث تم حتى الآن إنشاء شبكات الصرف المغطى بزمام 6 مليون فدان، وتم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في مساحة 2.30 مليون فدان بتكلفة إجمالية حوالى 7.70 مليار جنيه.

‎وأوضح أن البرنامج القومى للصرف تم تنفيذه على ثلاث مراحل، حيث تم تنفيذ "البرنامج القومى الأول للصرف" بين عامي 1992 - 2000 فى زمام 790 ألف فدان ، و"البرنامج القومى الثانى للصرف" بين عامي 2001 - 2015 فى زمام 940 ألف فدان ، ويجرى العمل على تنفيذ "البرنامج القومى الثالث للصرف" بين عامي 2013 - 2026 والذى يستهدف إنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 500 ألف فدان، وتوسيع وتعميق المصارف المكشوفة والعامة وإحلال وتجديد بعض المنشآت الصناعية في زمام 90 ألف فدان لرفع كفاءة شبكة المصارف العمومية، مشيراً إلى أنه تم إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 284 الف فدان.

‎واستعرض صالح خلال الاجتماع المراحل التمويلية لتنفيذ "البرنامج القومى الثالث للصرف"، حيث تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى في عام 2019 والتي تم خلالها إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 94 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة في زمام 10 آلاف فدان بالإضافة إلى شراء معدات وقطع غيار للمعدات والمصانع بهيئة الصرف.

‎كما يجرى تنفيذ المرحلة الثانية بين عامى 2016 – 2023 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 153 ألف فدان “تم الانتهاء من 117 ألف فدان منها ، وجارى التنفيذ والطرح في 36 ألف فدان أخرى” وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة فى زمام 20 ألف فدان "تم الانتهاء من 15 ألف فدان منها ، وجارى طرح 5 آلاف فدان" بخلاف شراء معدات لهيئة الصرف ، وتنفيذ مكون للدعم المؤسسى للهيئة من خلال الدراسات الفنية والتدريب فى مجالات التشغيل والصيانة والمراقبة والتقييم لرفع قدرات العاملين بالهيئة.

‎كما يجرى تنفيذ المرحلة الثالثة بالتزامن مع المرحلة الثانية بين عامي ‎2020 - 2026 لإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطي في زمام 257 ألف فدان "تم الانتهاء من 73 ألف فدان منها، وجارى التنفيذ والطرح في 66 ألف فدان أخرى"، وتوسيع وتعميق المصارف العامة والمكشوفة وإحلال وتجديد الأعمال الصناعية فى زمام 70 ألف فدان، حيث تم الانتهاء من 15 عملية وجارى تنفيذ 20 عملية وإسناد 8 عمليات والسير فى اجراءات طرح 40 عملية ، بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الخدمات الإستشارية لدعم الهيئة في مجال تطوير الجانب البيئى والإجتماعى لمشروعات الصرف المغطى وتحسين نظام المراقبة والتقييم للصرف المغطى وتطوير نظام المعلومات والمصانع بالهيئة ، ودراسة تطوير مشاركة المنتفعين فى الحفاظ على الشبكة من خلال التوعية المستمرة>