شكرا لقرائتكم خبر عن زحام مرورى أعلى كوبرى الدقى بسبب حادث تصادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسبب حادث تصادم أتوبيسين وارتطام أحدهم بسور كوبرى الدقى في توقف حركة السيارات في الاتجاهين وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتلقت أجهزة الأمن بالجيزة إخطارا من شرطة النجدة مفاده وجود حادث مرورى أعلى كوبري الدقى المعدنى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن للموقع، وتبين تصادم 2 مينى باص بسور كوبري الدقي المعدنى وسقوط جزء من السور وتعلق أحدهم من أعلى في السور.

ويقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.