شكرا لقرائتكم خبر عن رسائل طمأنة من الرئيس السيسى خلال افتتاح مصنع سايلو فودز.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، جمع المصريين، بتوافر السلع قائلا: "أطمئن الجميع بأن السلع موجودة ومفيش فيها مشكلة، والأزمة اللى مرت علينا خلال 4 شهور إن شاء الله متجيش تاني، ونكمل طريقنا بشكل أفضل مما كنا عليه".





- أطمئن الجميع بأن السلع موجودة وما فيش فيها مشكلة، والأزمة اللى مرت علينا خلال 4 شهور إن شاء الله ما تجيش تانى ونكمل طريقنا

- لازم إحنا كمواطنين لو لقيت المحل ده غالى ما تشتريش منه ونبقا إدناهم الدرس مع جهد الرقابة فى التموين ووزارة الداخلية

- بنشجع المستثمرين لو عاوزين يعملوا مناطق لوجيستية فى الموانئ الرئيسية والهيئة الاقتصادية لقناة السويس

- لازم نتحرك فى كل المجالات فى وقت واحد حتى لو عوائدها مش هتبان دلوقتى

- لما يكون عندك فجوة 30 مليار دولار علشان توفرها بصناعات يبقى.. لازم تعمل شغل مش أقل من 100 مليار دولار.. وده زمنيا يحتاج من 5 إلى 7 سنوات

- مستعدون لتسهيل الإجراءات الاستثمارية أكتر ومنها الرخصة الذهبية أمام أى مستثمر محلى أو أجنبى