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الرئيس السيسى: علاقتنا بالأشقاء تتسم بالانضباط ولا نقبل أى تجاوز فى حقهم

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القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تقدر علاقاتها الطيبة مع الأشقاء ولا تقبل الإساءة أو الانسياق وراء الفتن، مؤكدا على أن علاقاتنا رشيدة ومتزنة مع الجميع وخاصة الأشقاء.

 


 

- ما يصحش ننسى وقفة الأشقاء العرب معانا وننساق وراء مواقع محرضة عاوزة تعمل فتنة بينا

 

- سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع فى الداخل والخارج

 

- بتابع مواقع التواصل وبشوف إنه ساعات حماس زيادة وتجاوز فى الكلام عن موضوعات خاصة بعلاقتنا مع أشقائنا وده لازم أمر ننتبه إليه كويس

 

- علاقتنا طيبة بالجميع وده منهج الدولة المصرية ماشيين بيه مش النهارده بس ولكن من أول ما توليت المسئولية

 

- إحنا دايما مفيش تصريحات سلبية تسىء لأشقائنا وما ننساش وقفتهم 

 

- لو كان فيه خلاف مع دولة شقيقة خلال السنين اللى فاتت كنت عارف إننا هنتجاوزه حتى الأزمة مع إثيوبيا فى سد النهضة بتلاحظوا إننا ما بنقولش كلمة واحدة تسىء

 

- لو فيه تصريح هنقوله كدولة بشكل رسمى ولو ما قولناش يبقا الأمور ماشية طيبة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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