شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى: علاقتنا بالأشقاء تتسم بالانضباط ولا نقبل أى تجاوز فى حقهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن مصر تقدر علاقاتها الطيبة مع الأشقاء ولا تقبل الإساءة أو الانسياق وراء الفتن، مؤكدا على أن علاقاتنا رشيدة ومتزنة مع الجميع وخاصة الأشقاء.





- ما يصحش ننسى وقفة الأشقاء العرب معانا وننساق وراء مواقع محرضة عاوزة تعمل فتنة بينا

- سياسة مصر تتسم بالاعتدال والتوازن والانضباط الشديد تجاه الجميع فى الداخل والخارج

- بتابع مواقع التواصل وبشوف إنه ساعات حماس زيادة وتجاوز فى الكلام عن موضوعات خاصة بعلاقتنا مع أشقائنا وده لازم أمر ننتبه إليه كويس

- علاقتنا طيبة بالجميع وده منهج الدولة المصرية ماشيين بيه مش النهارده بس ولكن من أول ما توليت المسئولية

- إحنا دايما مفيش تصريحات سلبية تسىء لأشقائنا وما ننساش وقفتهم

- لو كان فيه خلاف مع دولة شقيقة خلال السنين اللى فاتت كنت عارف إننا هنتجاوزه حتى الأزمة مع إثيوبيا فى سد النهضة بتلاحظوا إننا ما بنقولش كلمة واحدة تسىء

- لو فيه تصريح هنقوله كدولة بشكل رسمى ولو ما قولناش يبقا الأمور ماشية طيبة