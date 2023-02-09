شكرا لقرائتكم خبر عن صرف 2 مليون و439 ألف جنيه للعمالة غير المنتظمة فى الفيوم خلال يناير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقت وزارة القوى العاملة تقارير من مديريات القوى العاملة بالأقصر، والفيوم، وبورسعيد بشأن ما قدمته من خدمات للمواطنين خلال شهر يناير الماضي، في مجالات رعاية العمالة غير المنتظمة اجتماعياً وصحياً، وتفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية على المنشآت، وكذلك ما وفرته من فرص عمل وتدريب للشباب من الجنسين، تنفيذا لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بتفعيل آليات العمل داخل المديريات في جميع ملفات عملها لتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

وجاء في بيان صحفى للوزارة، اليوم الخميس، أن التقرير الاول الذى تلقته الوزارة من هشام عبد الله مدير مديرية القوى العاملة بالاقصر بشأن نشاطها خلال الشهر، أوضح فيه ان المديرية قامت بصرف 20 ألف جنيها للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها، كما قامت بالتفتيش الدورى من خلال أجهزة السلامة والصحة المهنية على 430 منشأة يعمل بها 9064 عاملاً وعقد 3 ندوات توعية، و318 منشأة يعمل بها 1140 عاملاً من خلال مكاتب التفتيش العمالى، بالإضافة إلى تشغيل 707 شاب من أبناء المحافظة منهم شاب من ذوى الهمم والقدرات، واستخراج 303 شهادات قياس مستوي مهارة ورخصة مزاولة مهنة من مكاتب التشغيل التابعة لها.

أما عن التقرير الثانى، نوهت فيه هناء عبد الفتاح مدير مديرية القوى العاملة بالفيوم، إلى أن المديرية استطاعت خلال الشهر توفير 363 فرصة عمل للشباب منها 6 لذوى الهمم، والتفتيش على 295 منشأة بنظام الدورى والحملات، وأسفر عن تحرير 9 محاضر، وكذلك التفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 99 منشأة يعمل بها 3050 عاملاً، أسفر عن تحرير 10 محضراً لمنشآت مخالفة، فضلاً عن صرف 2 مليون و439 ألف جنيه لـ4828 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً و6563 جنيها لـ30 عاملا لرعايتهم صحياً.

والتقرير الثالث قال فيه عبد الونيس عبد الله مدير مديرية القوى العاملة ببورسعيد، أنه تم تشغيل 393 شابا منهم 10 من ذوى القدرات والهمم، واستخراج 204 شهادات قياس مستوى مهارة وكارنيه مزاولة حرفة، والتفتيش على 399 منشأة عمالياً يعمل بها 3592 عاملاً، وأسفر عن تحرير 29 محضراً، وعمل 3 ندوات للتوعية بحضور 90 عامل وعاملة، والتفتيش على 127 منشأة فى مجال السلامة والصحة المهنية، وأسفر عن تحرير 40 محضراً للمنشآت المخالفة، وعقد 3 ندوات توعية في نفس المجال بمشاركة 59 مستفيد، فضلاً عن صرف 29 ألف جنيه لـ 11 عامل من العمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديرية لرعايتهم اجتماعياً وصحياً.