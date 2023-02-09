شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تطالب المدارس بتسليم طلبة الثانوية العامة "منازل" أكواد تسجيل الاستمارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خطابا إلى المديريات التعليمية أكدت فيه، أنه في ضوء الاستعداد لعقد امتحانات الثانوية العامة 2023 يتم التنبيه على المدارس الثانوية التابعة لكل مديرية من مديريات التربية والتعليم المسجل بها طلاب المنازل المستجدون المنقولون من الصف الثاني الثانوي إلى الصف الثالث الثانوي بتسليمهم الأكواد الخاصة بهم، حتى يتمكنوا عن طريق كود الطالب والرقم القومي من تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة الطالب ويتم اعتمادها وختمها من المدرسة.

وأوضحت الوزارة أن طلاب المنازل الراسبون من العام الماضي أو الأعوام السابقة يتم تسجيل الاستمارة الإلكترونية بمعرفة لجنة النظام والمراقبة ويتم اعتمادها من الإدارة التعليمية ، مع اعتبار هذه التعليمات هامة وعاجلة وتحت رعاية ومسئولية جميع مديري مديريات التربية والتعليم.

وتعقد الامتحانات وفق الضوابط التالية:-

- تبدأ الامتحانات 10 يونيو المقبل.

- 20 طالبا فى كل لجنة امتحانات مع تطبيق الإجراءات المطلوبة لضبط لجان الامتحانات.

- ستعقد الامتحانات بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد و15% أسئلة مقالية.

- تعقد الامتحانات بنظام الأوبن بوك حيث يتسلم الطلاب كتيب مفاهيم داخل لجنة الامتحان.

- يتسلم الطالب ورقة أسئلة ونموذج بابل شيت للإجابة عن أسئلة الاختيار من متعدد وورقة بيضاء للإجابة عن الأسئلة المقالية.

- توضع الامتحانات من بنوك الأسئلة وتتناسب الاجابات المطلوبة مع الزمن المخصص للامتحان.

- التأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار.

- ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون مقسمة 30٪؜ للفهم و40٪؜ للتطبيق و30٪؜ لحل المشكلات والإبداع.

- ستكون الأسئلة من المنهج الدراسى حيث يتم توزيع جزئيات الامتحان على المنهج الدراسى.

- تتم الامتحانات فى لجان داخل المدارس ولا يسمح باصطحاب الطالب لأى وسيلة إلكترونية سواء التابلت أو جهاز المحمول.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الامتحانات تبدأ 10 يونيو المقبل وتستمر قرابة الشهر على أن يؤدى للطلاب امتحانات المواد غير المضافة للمجموع وتشمل التربية الوطنية والتربية الدينية والاقتصاد والاحصاء قبل انطلاق امتحانات المواد الدراسية الأساسية.

وأشارت الوزارة إلى أن امتحانات الثانوية العامة 2023 ستكون بنظام الأوبن بوك، وسيتم توزيع كتيب المفاهيم؛ ليستعين به الطلاب أثناء الامتحان، موضحة أن الطالب سيتسلم كراسة أسئلة وبابل شيت وكراسة أخرى للإجابة عن الأسئلة المقالية، مضيفة أن مواصفات الورقة الامتحانية لشهادة الثانوية العامة أعدها المركز القومي للامتحانات، بحيث تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة اختيار من متعدد MCQ وعودة الأسئلة المقالية القصيرة Short Essay بنسبة لا تتعدى 15% وفق طبيعة كل مادة دراسية، موضحًا أن عدد الأسئلة ستكون مثل العام الماضى، مع زيادة عدد الأسئلة المخصص لها درجة واحدة.