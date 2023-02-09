شكرا لقرائتكم خبر عن القوى العاملة تعلن توفير 77 فرصة عمل للشباب فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسكندرية توفير 77 فرصة عمل للشباب على مهن عامل تعبئة وفنى خراطة وفنى ميكانيكا بإحدى شركات القطاع الخاص، وذلك بالتنسيق مع مجمع عمال مصر؛ لتوفير فرص عمل للشباب بالمحافظة.

وأوضحت أنه تم عقد المقابلات الشخصية بديوان المديرية، وتسليم عقود العمل والاتفاق على كل مستحقاتهم المالية والصحية والاجتماعية لهم، وذلك فى إطار توجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة بالاهتمام بالشباب من الجنسين وتوفير فرص عمل لائقة لهم وتأهيلهم لسوق العمل على المهن التى يتطلبها.

وأوضح مدحت الغمراوى، مدير مديرية القوى العاملة بالإسكندرية، فى تقريره أنه بالتعاون مع مجمع "عمال مصر" تم عقد مقابلات للمتقدمين بقاعة المديرية بسموحة، وتم تسليم عقود العمل لمن اجتازوا منهم المقابلة الشخصية لـ23 من المتقدمين على مهن عامل تعبئة وفنى خراطة وفنى ميكانيكا، كما تم قبول 32 من المتقدمين، وجارى استكمال الأوراق المطلوب، كما تم الاتفاق على كل مستحقاتهم المالية والصحية والاجتماعية لهم.

وأضاف مدير المديرية أن الشروط المطلوبة لشغل الوظائف: أن يكون المتقدم حاصل على دبلوم فنى صناعى أو بحد أدنى حاصل على الشهادة الإعدادية، وأن يكون السن ما بين 35:20 سنة ويوجد امتيازات بدل انتقالات وتأمين صحي وتأمينات اجتماعية والمرتبات تبدأ من 3500 جنيه.

وأشار إلى أن المقابلات حضرها كل من مى مطاع مدير إدارة بحوث العمالة، وأحمد فتحى مدير منطقة قوى عاملة البرج، ودعاء حسنين مدير مكتب تشغيل برج العرب.