شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية: نسعى لرفع كفاءة الصف الثانى من العاملين بالمحليات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت وزارة التنمية المحلية اليوم، بانتهاء فعاليات الجزء الثانى من دورة إعداد قادة المستقبل، والتى استمرت لمدة 3 أسابيع بإجمالى 170 ساعة تدريب، واستفاد منها 73 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات، وذلك فى ضوء تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بالجهاز الإدارى للدولة الذى يعتبر من أهم ركائز التقدم والتطور، وتنفيذاً لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بالعمل على رفع كفاءة العنصر البشرى والعمل على بناء قيادات شابة مؤهلة للعمل فى الجمهورية الجديدة، وتكون قادرة على النهوض بمختلف القطاعات والخدمات المقدمة للمواطنين، وكسب رضاها، خاصة مع التوسع فى ميكنة الخدمات، والتحول الرقمى لسرعة الانجاز ودقة العمل.

وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة تسعى من خلال ذراعها التدريبى وهو مركز التنمية المحلية بسقارة، لتنفيذ رؤية مصر 2030 والتى تهدف إلى رفع كفاءة الجهاز الإدارى للدولة، وخلق كوادر قيادية وشبابية مدربة ومؤهلة للتعامل بكافة الأساليب الحديثة باعتبارهم قادة المستقبل وأساس تقدم الدولة، لافتا إلى أن الخطة التدريبية للمحليات، تتضمن تنفيذ دورة إعداد قادة المستقبل سنويا، لتأهيل صف ثان مؤهل لشغل مناصب قيادية فى المحليات، كما يتم التنسيق مع المراكز التدريبية التابعة للمحافظات على تنفيذ دورات تدريبية موازية لرفع مهارات العاملين بها من الشباب وتأهيلهم كصف ثان، بما يتناسب مع الجمهورية الجديدة التى تعمل الوزارة على تنفيذها فى المحليات.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أن الوزارة تقوم بتحفيز الأوائل المتميزين فى هذه الدورة بالحصول على دورات تدريبية متقدمة داخل مصر وخارجها، كما يتم ترشيح من يجتاز الدورة كاملة بأداء متميز لتولى مناصب قيادية فى الوزارة والمحافظات، وتعيينهم مساعدين لرؤساء الأحياء والمدن، موضحا أن الجزء الثانى من الدورة ركز على العديد من الموضوعات أهمها، تخطيط المشروعات، والتخطيط الاستراتيجى، وإدارة الابتكار والإبداع والتميز المؤسسى، واستشراف المستقبل، والتفكير التحليلى للمشروعات، وإدارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتكتلات الإنتاجية، والتسويق الإلكترونى وشبكات التواصل الاجتماعى، وإدارة الأزمات والتعامل الإعلامى معها، ومنظومة البناء والتفتيش الهندسى الميدانى، وإدارة أصول الدولة، وتعظيم الموارد الذاتية للمحافظات، وسياسات واستراتيجيات التنمية المحلية الحديثة، وآليات تعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وتنمية مهارات إدارة الموارد البشرية والمهارات القيادية، والتعامل مع المنظمات الدولية والجهات المانحه والاتفاقات والمعاهدات الدولية.

وكلف الوزير المهندس صلاح شحاته مساعد الوزير للبنية المعلوماتية والتكنولوجية والمشرف على مركز سقارة بزيادة المساحة الزمنية المخصصة لورش العمل وجلسات المحاكاة، لتطبيق ما يتم التدريب عليه نظريا، وتنظيم زيارات ميدانية للأماكن المتميزة التى يتم تطويرها للاستفادة منها فى تطوير جهات عمل المتدربين مشيراً إلى أن أهم ما يميز الجزء الثانى من دورة اعداد قادة المستقبل، إعداد مشروعات تخرج جماعية وفردية من جانب المتدربين، على ما تم التدريب عليه، وإيجاد حلول من خارج الصندوق للمشكلات التى تواجهها الوحدات المحلية بالمحافظات.

وفى ذات السياق، احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة اليوم أيضا بانتهاء فعاليات 3 دورات تدريبية تضمنها الاسبوع التدريبى الحالى، وهى دورات: التعامل مع المواطنين من ذوى الهمم بلغة الإشارة بالمراكز التكنولوجية، وتطوير مهارات وادارة منظومة تكافؤ الفرص، وبرنامج تحليل مضمون الخطاب السياسى والإعلامى للمديرين والعاملين بإدارات العلاقات العامة وإدارات الإعلام، واستفاد منها 84 متدرب من جميع المحافظات.