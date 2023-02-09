شكرا لقرائتكم خبر عن تعاون بين النقابات العمالية بمصر وجنوب أفريقيا بمجالات المرافق والطاقة ..اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار هشام فؤاد نائب رئيس الاتحاد الدولي للخدمات، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة في مصر التي تضم قطاعات "الكهرباء والإسكان والمياه والصرف الصحى"، القيادات النقابية العمالية بجنوب أفريقيا إلى زيارة مصر، للتعرف عن قرب على الجمهورية الجديدة، وما تحتويه من مشروعات عملاقة، تخدم عملية التنمية، وتوفر فرص العمل، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي يتبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي، وكذلك ما يحظى به عمال مصر من حقوق وحريات تقرها كافة التشريعات الوطنية.

جاء ذلك خلال لقاءاته والوفد المصري المرافق له، على هامش زيارته لجنوب أفريقيا لبحث سبل التعاون بين الجانبين وتدعيم التنسيق بين النقابة العامة للمرافق واتحاد العمال ونقابة المرافق بجنوب أفريقيا.

وقال فؤاد في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن هذه اللقاءات تأتي فى إطار تبنى النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة استراتيجية عمل قائمة على دعم ومساندة أواصر التعاون مع الدول الأفريقية بما يتوافق مع توجيهات القيادة السياسية المصرية بتدعيم التعاون مع الأشقاء الأفارقة فى مختلف المجالات.

وبحسب بيان صحفي التقى "فؤاد" خلال ترأسه وفد النقابة العامة للعاملين بالمرافق بجنوب افريقيا رئيسا الاتحادين الدولى للخدمات والعالمى أيضا لبحث تبادل الخبرات فى المجالات المختلفة خاصة فيما يتعلق بمجالات الطاقة والإسكان ومياه الشرب، حيث قام باستعراض الطفرات والنجاحات التى تم تحقيقها فى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى وتحويل العجز فى القدرات الكهربائية المنتجة إلى فائض، حيث عرض خطة الوزارة فى إنشاء خطوط ربط كهربائى مع الدول الأفريقية المختلفة وإقامة سوق مشتركة بين البلدين.

كما عقد لقاءً مع كلا من زوانديل ماكوبيا رئيس اتحاد النقابات العالمى وسوى فيتوى الأمين العام لاتحاد عمال جنوب افريقيا "كوزاتو" والسيد جيفرى دلاده الأمين العام لنقابة بوبكرو، والتقى فؤاد بقيادات الحركة النقابية فى جنوب أفريقيا، حيث اشاد خلال اللقاء بما تم تنفيذه من مشروعات قومية وتنموية فى ربوع الدولة المصرية ومنها مشروعات الطاقة الكهربائية المختلفة والطاقة الجديدة والمتجددة وتحقيق مصر الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي خاصة أن جنوب افريقيا تعانى من مشاكل كبيرة فى الطاقة، حيث عرض نقل التجربة المصرية فى ملف الطاقة على ممثلى النقابات العمالية.

وفى نهاية اللقاء قدم رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة دعوة رسمية لقيادات النقابات العمالية بجنوب أفريقيا لزيارة مصر والتعرف على تم فيها من مشروعات عملاقة وبنية تحتية وكذلك الاتفاق ايضا على عمل دورات تدريبية وتثقيفية بين الطرفين من خلال التنسيق فى مجالات التدريب والتثقيف لتقديم الدعم فى الخبرات المختلفة مما يعود بالنفع على الطرفين.



تعاون بين عمال مصر وجنوب أفريقيا فى مجالات المرافق والطاقة



تعاون بين عمال مصر وجنوب أفريقيا فى مجالات المرافق