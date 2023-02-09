شكرا لقرائتكم خبر عن "التضامن" تنظم مؤتمرا بشأن "سياسات الرعاية الاجتماعية والأمن المجتمعى" نهاية فبراير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم وزارة التضامن الاجتماعي نهاية شهر فبراير الجاري المؤتمر الإقليمى الأول حول "سياسات الرعاية الاجتماعية وتحقيق الأمن المجتمعي"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وذلك بالشراكة مع جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء شئون الاجتماعية العرب وبمشاركة واسعة من الوزارات ذات الصلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والجامعات والمعاهد المصرية، والمجالس المتخصصة والجهات الحكومية، ومؤسسات المجتمع المدني، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية المانحة، ولفيف من الخبراء والشخصيات العامة المهتمة بمجال الرعاية الاجتماعية في المجتمع.

ويهدف المؤتمر إلى تبادل الرؤى والأفكار العملية حول سياسات الرعاية الاجتماعية وسبل تحقيق الأمن الاجتماعي في ظل المتغيرات المعاصرة، وينبثق من هذا الهدف عدة أهداف فرعية تتمثل فى واقع سياسات الرعاية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية الأيتام كريمي النسب، والأطفال ذوي الإعاقة، كما سيتناول المؤتمر الممارسات الدولية والإقليمية فى تطبيق سياسات الرعاية الاجتماعية، وخبرات الدول حول نظم الرعاية البديلة، وصياغة رؤية مستقبلية لسياسات الرعاية الاجتماعية لتحقيق الأمن الاجتماعي.

ويأتي المؤتمر في إطار تبنى مفهوم التنمية المستدامة، التي تعنى تطوير السياسات الاجتماعية بهدف تنمية المجتمع وبمشاركة أفراده، التي ينبغي أن يزيد وعيها بأن هذه التنمية لصالح المجتمع أجمع وليس فقط لصالح الأطفال، وقيام كل طرف سواء كان شعبا أو حكومة أو مؤسسات مجتمع مدني بدوره، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص تعبيرًا عن مسئوليته الاجتماعية، وذلك في محاولة لحصار سياقات التهميش الاجتماعي والعمل على تحقيق التنمية المستدامة، وبالرغم من أن هناك كثيرًا من الجهود المبذولة في هذا الشأن، إلا أن طريق الإصلاح ما زال ممتداً، والسعي مازال مستمرا لتطوير سياسات الرعاية الاجتماعية لتوسيع نطاق إشباع الحاجات الأساسية وكفالة الحقوق المتكاملة للأطفال ولجميع الفئات فاقدي الرعاية.

ويتناول المؤتمر مجموعة من المحاور منها واقع سياسات الرعاية الاجتماعية البديلة فى مصر والدول العربية والإقليمية إيماناً بقواعد اللامأسسة والحد من مؤسسات الرعاية واللجوء إلى الرعاية الأسرية وشبه الأسرية، مع اعتبار السبل الوقائية لتعزيز الاستقرار الأسرى والأمن المجتمعى.

كما سيتناول المؤتمر مرحلة الرعاية اللاحقة للشباب خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وسيناقش سبل تطوير الكوادر البشرية العاملة في المجال وترخيص مزاولة العمل الاجتماعى، هذا بالإضافة إلى مناقشة مصادر تمويل قطاعات الرعاية الاجتماعية ودمج الفئات الهشة في المجتمع، وحوكمة التبرعات وإدارة الموارد المالية والعينية، والتركيز على دمج الشباب في المجتمع بما يتوائم مع مبادئ المصلحة العليا للطفل والتوجه الاستراتيجى للدولة نحو تعزيز مبادئ حقوق الإنسان.