شكرا لقرائتكم خبر عن شروط "التعليم" للتقديم فى مسابقة الـ30 ألف معلم والمؤهلات المطلوبة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروط التقدم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم فصل للصفوف الابتدائية الأولى" الأول والثاني والثالث" وفق الشروط التالية:
- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.
- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تاديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
- ألا يزيد سن المتقدم عن 40 عاماً من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان .
- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية" تعليم أساسي/ ابتدائى / معلم فصل"
- أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلي.
- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.
- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.
- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومى.
- سداد مبلغ مقداره (24) جنيها (أربعة وعشرون جنيها فقط لاغير" لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلى بنك مصر - بنك القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم اداء 9/450/781200 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.
- يبدأ التقدم للوظيفة 23 فبراير الجارى وحتى 9 مارس المقبل إلكترونيا عبر بوابة الوظائف الحكومية.