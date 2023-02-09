شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: الدولة لديها استعداد تام للشراكة مع القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، على الاستعداد الكامل لجهاز الخدمة الوطنية للشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدا أن الدولة لديها استعداد تام للشراكة أيضا مع القطاع الخاص بكل مؤسسات وشركات القطاع العام، معلقا: " الامر ده متاح علشان يصل لكل الناس واللى عنده استعداد يخش في شراكة مع الدولة".

وأضاف الرئيس السيسي خلال افتتاح المرحلة الثانية لمصنع سايلو فوودز للصناعات الغذائية بمدينة السادات في محافظة المنوفية: "منزلين شركتين للأطروحات ومستعدين ننزل كل الشركات".

قال الرئيس السيسي، "لما اتكلمنا عن الوجبات المدرسية كان العدد المستهدف معين ولما اشتغلنا زدنا 2 مليون".

تقع "سايلوفودز" فى مدينة السادات بإجمالى مساحة تبلغ 346 ألف متر مربع، تشمل عددا من المصانع على أحدث طراز يستخدم فيها أحدث التقنيات والمنشآت الصناعية عالية التقنية، كما تضم مساحة واسعة للتخزين والتى يتم إدارتها بمنظومات عالمية هى الأكثر تطورا من كبار الموردين الدوليين، وتشمل أيضا 14 صومعة للحبوب، ومجمع طباعة شاملا لتغليف المنتجات الصديقة للبيئة لضمان تلبية متطلبات كل مستهلك لمنتجات صحية وعالية الجودة وآمنة.