شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: 80% من حالات التهاب الحلق تنتج عن عدوى فيروسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان، أنه غير صحيح أن المضادات الحيوية تستخدم لعلاج التهاب الحلق، لافتة إلى أن أكثر من 80% من حالات التهاب الحلق تنتج عن فيروس، بينما تستخدم المضادات الحيوية لعلاج العدوى البكتيرية .

وقالت وزارة الصحة، إن البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية تحدث نتيجة للاستخدام الخاطئ أو المفرط للمضادات الحيوية.

وأضافت أنه يمكن التقليل من قدرة البكتيريا على مقاومة المضادات الحيوية؛ وهو ما يتطلب استكمال جرعات المضاد الحيوى التى وصفها الطبيب حتى النهاية.

وتابعت هيئة الدواء، أنه لابد من تجنب استخدام المضادات الحيوية بجرعة واحدة فقط، مثل: "حقنة البرد" أو "مجموعة البرد" وأضافت أن استخدام جرعة واحدة فقط من المضاد الحيوى يتيح الفرصة لظهور بكتيريا مقاومة له؛ وبالتالى المضاد الحيوى سيكون بلا تأثير إذا احتجت لاستخدامه فيما بعد.

وأشارت إلى أن المضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد؛ إلا إذا صاحبها عدوى بكتيرية بناءً على تشخيص الطبيب.

وقالت، إنه لا يوجد مضاد حيوى لعلاج الفيروس المخلوى التنفسى لكونه فيروس وليس بكتيريا وأضافت: "لا يوجد لقاح للفيروس المخلوى بسبب التغير الدورى لكن هناك علاج يتم تقديمة للمصابين بالفيروس".

وأكدت أن الفيروس المخلوى التنفسى مرض ليس خطيرا ولكن نسب انتشاره عالية وفترة حضانة الفيروس من 4 إلى 6 أيام وفترة التعافى تستغرق من أسبوع إلى أسبوعين.