شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم تعلن حاجتها لـ 30 ألف معلم.. والتقديم 23 فبراير حتى 9 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ، عن حاجتها للتعاقد مع 30 ألف معلم مساعد فصل للصفوف الابتدائية الأولى ( الأول والثاني والثالث ) للعام الدراسي 2023/2024 بجميع محافظات الجمهورية.

وأوضح الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أنه يتم التقديم للاعلان إلكترونيا عن طريق بوابة الوظائف الحكومية اعتباراً من 23 فبراير /2023 حتي 9 مارس، علي رابط بوابة الوظائف الحكومية .

وحدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة شروط التقدم لمسابقة التعاقد مع 30 ألف معلم فصل للصفوف الابتدائية الأولى" الأول والثاني والثالث" كالتالي:-

- أن يكون متمتعاً بالجنسية المصرية.

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو الجهاز بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تاديبي نهائي، ما لم يمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا يزيد من المتقدم عن 40 عاماً من تاريخ نشر تفاصيل الإعلان .

- أن يكون المتقدم خريج أحد الأقسام التالية بكلية التربية أو التربية النوعية تعليم أ. أساسي/ ابتدائي / معلم ار طيف الحكومية التنظيم والإدارة ديوانية الوظائف الحكومية فصل).

- أن يكون التقدير العام للمتقدم (مقبول) فأعلي.

- أن يجتاز الامتحانات المقررة لشغل الوظيفة.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات لمن اجتازوا الامتحانات.

- يجب التقديم فقط في المحافظة الكائن بها محل إقامة المتقدم وفقا للثابت ببطاقة الرقم القومي.

- سداد مبلغ مقداره (24) جنيها (أربعة وعشرون جنيها فقط لاغير" لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع بكافة فروع البنوك الآتية :- ( البنك الأهلى بنك مصر - بنك القاهرة والتي تعمل في نظام التمويل الحكومي بكافة محافظات الجمهورية على حساب الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة رقم اداء 9/450/781200 حصيلة رسوم أداء شغل الوظائف الحكومية بخلاف مصروفات الإيداع.

كما حددت وزارة التربية والتعليم والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة المستندات المطلوبة على أن تكون جميعها أصلية ملونه بصيغة (PG) :-

- صورة شخصية للمتقدم.

- بطاقة الرقم القومي سارية (وجهين) .

- صحيفة حالة جنائية سارية و موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (وجهين بحسب الأحوال) .

- المؤهل الدراسي.

- المؤهل الأعلى (إن وجد).

- الموقف من الخدمة العسكرية ذكور أو الخدمة العامة اناث.

- شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

- إيصال الإيداع البنكي

- لن يلتفت للطلبات ما لم تكن المستندات أصلية ملونة بإستثناء الموقف من الخدمة العسكرية.

يجب رفع أصول المستندات المشار إليها بعاليه بصيغة (JPG).