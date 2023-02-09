شكرا لقرائتكم خبر عن 85% من القراء يطالبون بالإزالة الفورية للمبانى غير الآمنة والآيلة للسقوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب الإزالة الفورية للمبانى غير الآمنة والآيلة للسقوط، أيد غالبية القراء مطالب الإزالة الفورية للمبانى غير الآمنة والآيلة للسقوط.

وأيد 85% من القراء مطالب الإزالة الفورية للمبانى غير الآمنة والآيلة للسقوط، بينما عارض 15% من القراء الإزالة الفورية للمبانى غير الآمنة والآيلة للسقوط.



