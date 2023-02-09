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85% من القراء يطالبون بالإزالة الفورية للمبانى غير الآمنة والآيلة للسقوط

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للرأى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب الإزالة الفورية للمبانى غير الآمنة والآيلة للسقوط، أيد غالبية القراء مطالب الإزالة الفورية للمبانى غير الآمنة والآيلة للسقوط.

 

وأيد 85% من القراء مطالب الإزالة الفورية للمبانى غير الآمنة والآيلة للسقوط، بينما عارض 15% من القراء الإزالة الفورية للمبانى غير الآمنة والآيلة للسقوط.

 


 

 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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