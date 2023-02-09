شكرا لقرائتكم خبر عن آخر موعد للتقدم للجامعات الخاصة للدراسة بالفصل الدراسى الثانى.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تغلق الجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الخميس، باب التقدم للفصل الدراسى الثانى، والتى انطلقت السبت 21 يناير الماضى، وذلك وفقا لقرار الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، على فتح باب القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للفصل الدراسى الثانى.

ويتاح التقديم لطلاب الثانوية العامة والشهادات المعادلة من العام السابق فقط، كما أن التسجيل والتقديم سيكون من خلال التقدم على موقع الجامعة، وفقا للأماكن الشاغرة فى كل تخصص، على أن يكون القبول وفقا لأولويات المجموع وترتيبه وأسبقية التقدم.

وكان الدكتور محمد الغر، أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية، قال فى تصريحات لـ"الخليج 365" إن إجمالى عدد الجامعات التى اعتذرت عن قبول طلاب جدد للدراسة بالفصل الدراسى الثانى بلغت 11 جامعة خاصة وأهلية، وهى جامعات وهم المنصورة الجديدة والمنصورة الأهلية والمنيا الأهلية، جامعات مصر المعلوماتية، وجامعة الإسكندرية الأهلية، وجامعة الإسماعيلية الأهلية، جامعة شرق بورسعيد الأهلية، وجامعة الزقازيق الأهلية، وجامعة جنوب الوادى الأهلية، بالإضافة إلى الجامعة المصرية للتعليم الإلكترونى وجامعة الملك سلمان الدولية.

وأضاف أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أن مسألة تحديد الجامعات التى تقبل طلاب جدد بالفصل الدراسى الثانى من عدمه يرجع إلى الجامعة نفسها، وتفاصيل إمكانية قبول طلاب جدد بفصل دراسى جديد وتكاليف التشغيل لأن الأمر يتطلب تشغيل فصول دراسية منفصلة.

وأشار الدكتور محمد الغر إلى أن التقدم للجامعات الأهلية الدولية يتم عن طريق مكتب القبول الخاص بهم وفقا للمجموع الاعتبار ولكن بعض هذه الفئة من الجامعات اعتذرت عن قبول أعضاء جدد.

وأكد أمين مجلس الجامعات الخاصة والأهلية أن إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للجامعات الخاصة للدراسة بالفصل الدراسى الثانى بلغ 750 طالبا على مستوى الجامعات الخاصة والأهلية مشيرا إلى أن هؤلاء الطلاب قاموا بسداد المصروفات وتم استكمال قيدهم وتسجيلهم على النظام المركزى لأنه لم يتم احتساب الطالب المتقدم إلا بعد التسجيل على النظام المركزى وليس التقدم بالإضافة إلى أن التسجيل يوجب سداد المصروفات.

وأشار الدكتور محمد الغر إلى أنه جميع الجامعات الخاصة المشاركة فى تنسيق الفصل الدراسى الثانى بها أماكن شاغرة ومتاحة أمام الطلاب بمختلف القطاعات والكليات وتستوعب الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة، مؤكدا أن آخر موعد أمام الطلاب للتقدم يوم 9 فبراير الجارى، ولا يوجد أى نية لمد باب التسجيل والتقدم مرة أخرى وذلك وفقا للقرار الصادر من الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى.