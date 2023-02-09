شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة: 10 مليارات جنيه استثمارات موجهة لبناء الإنسان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

وفي هذا السياق، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية دليل "خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي"، ويعكس الدليل الأهمية البالغة التي توليها الدولة لتمكين المرأة والطفل والأشخاص ذوي الهمم، حيث يُعد الدليل الأول من نوعه الذي يضع إطارًا متكاملا وقابلا للتطبيق يُسلِّم لدمج هذه الفئات في الخطط التنموية، وذلك اتساقًا مع رؤية مصر 2030، من خلال التحديد الدقيق لاحتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة ورصد فجوات التنمية بين هذه الفئات، وتوجيه الإنفاق العام لسد هذه الفجوات.