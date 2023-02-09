شكرا لقرائتكم خبر عن 26 صنفًا جديدًا.. محاصيل خضروات زراعية استحدثتها الوزارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنبطت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى 26 صنفًا جديدًا من تقاوي محاصيل الخضر، ضمن البرنامج القومي لتقاوي الخضر، وتنفذه وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في مركز البحوث الزراعية، بمحطاتها البحثية المنتشرة بمحافظات الجمهورية، تنفيذا لتوجيهات وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في انتاج تقاوي وبذور الخضر، محليا، لتقليل فاتورة استيرادها من الخارج، وتوفير العملة الصعبة للبلاد.

1- شملت 11 محصولًا تمثلت في “الفاصولياء، البطيخ، الكنتالوب، الخيار، الطماطم، البازلاء، اللوبيا، الفلفل، القثاء، الباذنجان، والكوسة”.

2- يهدف البرنامج إلى تحقيق درجة من الاكتفاء الذاتي من تقاوي الخضر عالية الإنتاجية والجودة، ومُبكرة النضج من محاصيل الخضر الرئيسية.

3- تتميز الأصناف الجديدة بمقاومتها للأمراض وتحمل الإصابة الفيروسية، والملوحة، والجفاف، والنمو داخل وخارج الصوب الزراعية في الأرض المكشوفة، وذات مواصفات جودة عالية وإنتاج يساوي أو يتفوق على الهجن المستوردة.