شكرا لقرائتكم خبر عن مصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى.. تعرف على المهام والصلاحيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ‎تقوم مصلحة الميكانيكا والكهرباء التابعة لوزارة الموارد المائية والري بدور هام في تلبية الاحتياجات المائية لكافة القطاعات من خلال إنشاء وإحلال وتجديد محطات الري والصرف وإنشاء محطات جديدة ، حيث تقوم المصلحة بإنشاء وتشغيل محطات الرى والصرف الزراعى، من المكس فى الإسكندرية حتى توشكى، و رفع المياه من المناسيب الأقل إلى المناسيب الأعلى، بالإضافة إلى محطات مياه الشرب الموجودة على المجارى المائية و محطات توليد الكهرباء.

وفى التقرير التالى نتعرف على دور مصلحة الميكانيكا والكهرباء في خدمة منظومة الرى

‎ 1- تقوم المصلحة بتشغيل وصيانة 585 محطة متنوعة من محطات الري والصرف والخلط .

‎2- المحطات مسئولة عن رفع المياه من نهر النيل والرياحات والترع الرئيسية والفرعية لتوصيل المياه للأراضي الزراعية ومحطات مياه الشرب وغيرها من الاستخدامات .

‎ 3- تمتلك المصلحة 37 محطة عائمة تقع معظمها فى محافظة أسوان لخدمة زمامات حوالى 40 ألف فدان وعدد من محطات مياه الشرب.

‎4- تنقسم المحطات إلى رى وهى التى تقوم برفع المياه لإستخدامها فى رى الأراضى الزراعية، ومحطات صرف زراعى، وهى التى تأخذ مياه الصرف الزراعى للتخلص منها، أو اعادة استخدامها عن طريق الخلط فى حالة عدم تلوث.