شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الكاثوليكية تبدأ الصوم الكبير 27 فبراير 2023 لمدة 40 يومًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الكنيسة الكاثوليكية يوم الاثنين 27 فبراير الجارى، الصوم الكبير، وذلك لمدة 40 يوماً، ثم أسبوع الآلام، والذى ينتهى بعيد القيامة المجيد.

ويقول الأب يوحنا سعد رئيس لجنة الرعاة بمجلس كنائس مصر فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الصوم الكبير فى الكنيسة الأرثوذكسية يصل إلى 55 يوماً لأنه يحتوى على 3 أصوام، هى أسبوع الاستعداد والأربعين يومًا المقدسة التى صامها السيد المسيح صومًا انقطاعيًا، وأسبوع الآلام، وهو صومًا من الدرجة الأولى لا يتناول فيه السمك مثل صوم الميلاد، أما الأقباط الكاثوليك فيصومون مثل الأرثوذكس باستثناء أول أسبوع وهو أسبوع الاستعداد.

وحول استعدادات الكنائس لفترة الصوم الكبير أوضح أن هذا العام سيكون هناك زيادة فى أعداد الحضور فى القداسات بشكل كبير وبدأنا ملاحظتها فى قداسات عيد الميلاد المجيد، مؤكدا أن الصوم الكبير له مريدين ويرتبط كثيرا بالاستعداد لفكرة التوبة المستمرة والنهوض من الغفلة وأن رحمة الله كبيرة فقدسية الصوم الكبير يقول البعض "خزين السنة الروحى".

ويتذكر فى عيد القيامة قيامة المسيح من بين الأموات بعد 3 أيام من صلبه وموته كما هو مسطور فى العهد الجديد، ويسبق العيد ما يعرف بأسبوع الآلام، الذى يبدأ بأحد الشعانين أو أحد السعف وهو ذكرى دخول المسيح للقدس، ويحتفل به الأقباط الأرثوذكس هذا العام يوم 19 أبريل المقبل، ويستمر هذا الأسبوع حتى ما يعرف بسبت النور، الذى يحدث فيه ما يعتقد المسيحييون أنه معجزة خروج "النار المقدسة" من قبر المسيح الواقع بكنيسة القيامة فى القدس المحتلة.

ويطلق على عيد القيامة عدة أسماء من بينها "عيد الفصح القبطى"، وعيد القيامة القبطى، وعيد القيامة المجيد، وهو واحد من أكثر الأيام القبطية الأرثوذكسية التى يحتفل فيها المسيحيون فى مصر.

ويرتبط عيد القيامة كل عام بعيد شم النسيم، الذى يأتى فى اليوم التالى لعيد القيامة، وهو عيد قومى لدى المصريين، عرفته مصر القديمة، وبعد دخول المسيحية مصر تمّ ترحيل هذا العيد إلى ما بعد عيد القيامة، حتى يمكن للمسيحيين الاحتفال به بأكل السمك والفسيخ، نظرًا لأن فترة الصوم الكبير لدى الأقباط يمتنعون خلالها عن أكل السمك أو اللحوم أو البيض أو الألبان.