شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء يعلن أسماء 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة أو لمستثمر استراتيجى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مجلس الوزراء، عن اتجاه الدولة لطرح أسهم بنحو 32 شركة، وذلك على مدار عام كامل، يبدأ من الربع الحالي من عام 2023، وحتى نهاية الربع الأول من عام 2024، سواء سيكون الطرح عاما من خلال البورصة، أو لمستثمر استراتيجي، أو كلاهما.

بنك القاهرة

المصرف المتحد

البنك العربي الأفريقي الدولي

مصر لتكنولوجيا التجارة (MTS)



مجلس الوزراء يعلن أسماء 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة

النصر للإسكان والتعمير

المعادي للتنمية والتعمير

شركة المستقبل للتنمية العمرانية

مصر لأعمال الأسمنت المسلح

شركة حلوان للأسمدة

الشركة الوطنية للمنتجات البترولية،

الشركة المصرية لإنتاج البروبلين والبولي بروبلين

النصر للتعدين

شركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)

شركة الحفر للبترول

شركة المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي (إيلاب)

سيناء للمنجنيز



مجلس الوزراء يعلن أسماء 32 شركة لطرح أسهمها بالبورصة (2)

المصرية للسبائك الحديدية

الرباط لأنوار السفن

بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع

دمياط لتداول الحاويات والبضائع

الصالحية للاستثمار والتنمية

الفنادق المملوكة لوزارة قطاع الأعمال العام

مصر لتأمينات الحياة، ومصر للتأمين

محطة توليد الرياح بجبل الزيت

محطة توليد الرياح بالزعفرانة

محطة بني سويف لتوليد الكهرباء

"صافي" لتعبئة المياه

تنمية الصناعات الكيماوية – سيد

شركة البويات والصناعات الكيماوية (باكين)

الأمل الشريف للبلاستيك

مصر للمستحضرات الطبية