شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر مواقيت الصلاة اليوم الخميس 9/2/2023 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
وقت صلاة الفجر 5:12 ص
موعد صلاة الظهر 12:09 ص
موعد صلاة العصر 15: 3
موعد صلاة المغرب 5:38 م
موعد صلاة العشاء 6:56
الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:18 ص
موعد صلاة الظهر 12:14
موعد صلاة العصر 3:18
موعد صلاة المغرب 5:41 م
موعد صلاة العشاء 7:01 م.
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:09
موعد صلاة الظهر 12:05 م
موعد صلاة العصر 3:10 م
موعد صلاة المغرب 5:34 م
موعد صلاة العشاء 6:52 م.
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:59
وقت صلاة الظهر 11:57
موعد صلاة العصر 3:05 م
وقت صلاة المغرب 5:30 م
وقت صلاة العشاء 6:46 م.
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:04 ص
موعد صلاة الظهر 12:03 ص
موعد صلاة العصر 15: 3
موعد صلاة المغرب 5:40 م
موعد صلاة العشاء 6:54