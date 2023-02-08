شكرا لقرائتكم خبر عن لتعزيز دور القطاع الخاص.. الرئيس السيسى يؤكد تبسيط الإجراءات تشجيعا للاستثمارات (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، والفريق أحمد خالد قائد القيادة الاستراتيجية والمشرف على التصنيع العسكري، واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

وفى هذا الإنفوجراف نرصد أبرز ما جاء في الاجتماع

• اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التجارة والصناعة



الرئيس السيسى (1)

• الاجتماع يأتى فى إطار متابعة تنفيذ توجيهات الرئيس لتذليل العقبات والتحديات المزمنة التى تواجه القطاع الصناعى

• اطلع الرئيس على أهم الخطوات والإجراءات الجارى تنفيذها ومن أهمها:

1. تبسيط وميكنة الإجراءات البيروقراطية تشجيعا للاستثمارات الصناعية القائمة والجديدة

2. الارتقاء بنظم إدارة وحوكمة المنشآت الصناعية

3. توحيد جهات الولاية التى تتعامل مع المستثمر منعاً للتشتت واختصاراً للوقت والجهد

4. تسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية

5. تفعيل خريطة الاستثمار الصناعى كمنصة لتخصيص الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية



الرئيس السيسى (2)

• اطلع الرئيس على جهود التواصل والتعاون مع القطاع الخاص الصناعى سواء الشركات المصرية أو العالمية والإجراءات الجارى اتخاذها لزيادة الاستثمارات الصناعية

• وجه الرئيس بمواصلة جهود توسيع مسارات الإنتاج الصناعى القائمة وإنشاء مسارات جديدة

• أكد الاستمرار فى مسار تعزيز دور القطاع الخاص

زيادة الاستفادة من المناطق والمجمعات الصناعية بهدف إنشاء كيانات صناعية مصرية ناجحة ومستديمة