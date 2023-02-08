شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار رئيس الوزراء: الحكومة بدأت منذ فترة بإجراءات لتمكين القطاع الخاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إن الحكومة بدأت منذ فترة بإجراءات لتمكين القطاع الخاص، موضحا أن إعلان رئيس الوزراء بطرح 32 شركة للبورصة أو مستثمر استراتيجى هدفه تمكين القطاع الخاص.

وأضافت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، خلال برنامج كل الزوايا، المذاع على قناة on، الذى تقدمه سارة حازم أن وثيقة ملكية الدولة هدفها تمكين أكثر للقطاع الخاص وأن تفسح الدولة مجالا للقطاع الخاص للعمل بشكل فعال، موضحا أن هناك 32 شركة بينهم بنوك سيتم طرحهم.

وأوضحت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن هناك 25 % من هذه الشركات سيتم طرحها خلال العام الحالي.

ولفتت مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، إلى أن هناك أسلوبين للطرح إما أن يدخل مستثمر استراتيجى لشراء جزء من الشركة أو الشركة بالكامل أو طرح في البورصة وهذا سيساهم بتوسيع قاعدة الملكية ، متابعة: من الممكن أن تطرح الشركات في البورصة أو مستتثمر استراتيجى او الاثنين مع بعض .