شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تنشر نتيجة المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ29 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت وزارة الأوقاف المتسابقين الفائزين في المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم وهم:

الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم وفهم معانيه ومقاصده العامة لأصحاب الصوت الحسن

•الأول المتسابق/ ماهر محمد عبد النبي فرماوي من جمهورية مصر العربية بجائزة قدرها 250 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الثاني المتسابق/ عبد الله عز الدين عبد الرحمن من دولة السودان بجائزة قدرها 150 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الثالث المتسابقة/ أسماء يونس إبراهيم الباز من جمهورية مصر العربية بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الرابع المتسابق/ وليد محمد محمد أحمد المرزوقي من دولة الإمارات العربية المتحدة بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الخامس المتسابق/ مالك عدنان صبحي عثمان من المملكة الأردنية الهاشمية بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•السادس المتسابقة/ هاجر بنت صالح بن سعود الكندي من سلطنة عمان بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•السابع المتسابق/ آدم جنيد سعد من دولة تشاد بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الثامن المتسابق/ عمر حسام نزار من دولة العراق بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•التاسع المتسابق/ محمد الكريني الملوكي من المملكة المغربية بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

الفرع الثاني: الأسرة القرآنية

فاز في فرع الأسرة القرآنية أبناء عائلة غازي أحمد الزياتة من محافظة الغربية بجائزة قدرها 300 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية لكل منهم، وهم:

أحمد غازي أحمد الزياتة إمام وخطيب.

السيدة غازي أحمد الزياتة مُعلمة بالأزهر.

صالح غازي أحمد الزياتة إمام وخطيب.

الفرع الثالث: حفظ القرآن الكريم مع تفسيره وتطبيقات علوم القرآن الكريم

•الأول المتسابق/ محمد أحمد عبد الغني دغيدي من جمهورية مصر العربية بجائزة قدرها 200 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الثاني المتسابق/ محمد شعبان عبد الله جعفر من جمهورية مصر العربية بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الثالث المتسابق/ سعيد إبراهيم سعيد شويته من جمهورية مصر العربية بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الرابع المتسابق/ موسى محمد علي عوض مدفع من دولة فلسطين بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الخامس المتسابق/ عبد الله عويسي من دولة الجزائر بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•السادس المتسابق/ بكر هشام محمد القرنه من المملكة الأردنية الهاشمية بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•السابع المتسابق/ محمد رماد دناع من دولة تشاد بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الثامن المتسابق/ محمد عربي محمد عمر من دولة السودان بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

الفرع الرابع: حفظ القرآن الكريم بالقراءات السبع مع توجيه هذه القراءات

•الأول المتسابق/ حمادة محمد السيد خطاب من جمهورية مصر العربية بجائزة قدرها 200 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الثاني المتسابق/ محمد أحمد فتح الله أحمد من جمهورية مصر العربية بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الثالث المتسابق/ عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الرابع المتسابق/ عمار صالح عزيري من دولة الجزائر بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الخامس المتسابق/ مبارك آدم يحي محمد من دولة السودان بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•السادس المتسابق/ درويش منصور درويش أبو خضيرة من دولة فلسطين بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

الفرع الخامس: حفظ القرآن الكريم للناطقين بغير اللغة العربية

•الأول المتسابق/ عبد الصمد آدم من دولة غانا بجائزة قدرها 200 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الثاني المتسابقة/ فاطمة شايا زاهر من دولة المالديف بجائزة قدرها 150 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الثالث المتسابق/ تنوير حسين من دولة بنجلاديش بجائزة قدرها 100 ألف جنيه وشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الرابع المتسابق/ هيثم صقر أحمد من دولة كينيا بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الخامس المتسابق/ عمر طنلامي حسن من دولة نيجيريا بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•السادس المتسابق/ بشير إمام عثمان من دولة نيجيريا بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•السابع المتسابقة/ نفيسة بوصو من دولة السنغال بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الثامن المتسابق/ سعيد إيمري من دولة مقدونيا بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•التاسع المتسابق/ كابا أبو بكر من دولة غينيا بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•العاشر المتسابق/ دابو سيدي من دولة الكونغو برازفيل بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الحادي عشر المتسابق/ رضوان أبو العقل من دولة بلجيكا بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الثاني عشر المتسابق/ محمد سنان بن محمد فزال من دولة سيريلانكا بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الثالث عشر المتسابق/ آدما درامي من دولة كوت ديفوار بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الرابع عشر المتسابق/ مومبا إبراهيم من دولة الكونغو الديمقراطية بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الخامس عشر المتسابق/ فاروق أحمد بللو من دولة بوركينا فاسو بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•السادس عشر المتسابق/ محمد فرحان حنيف من دولة إندونيسيا بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•السابع عشر المتسابق/ مدرك سالم خميس حمد من دولة تنزانيا بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•الثامن عشر المتسابق/ عرفان رشاد مالتش من دولة صربيا بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

•التاسع عشر المتسابق/ محمد فتح الرحمن عمران من دولة بروناي بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

• العشرون المتسابق/ موسى عتييف من دولة الشيشان بشهادة تقدير ونسخة من المنتخب في تفسير معاني القرآن الكريم ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية.

الفرع السادس: حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ومقاصده لذوي الهمم

•الأول المتسابقة/ أسماء عادل سيد أحمد محمد من جمهورية مصر العربية بجائزة قدرها 150 ألف جنيه ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

•الثاني المتسابق/ رمضان سعد علي محمد خليف من جمهورية مصر العربية بنسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

•الثالث المتسابقة/ زينب علي محمد أحمد من جمهورية مصر العربية بنسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

•الرابع المتسابق/ محمد سلامة محمد عبد الزين العشري من جمهورية مصر العربية بنسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

الفرع السابع: حفظ القرآن الكريم مع فهم المفردات وتفسير جزء عم للناشئة

•الأول المتسابقة/ منى أحمد سعد عباس محيسن من جمهورية مصر العربية بجائزة قدرها 150 ألف جنيه ونسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

•الثاني المتسابقة/ نادية سعد رمضان سعد من جمهورية مصر العربية بنسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

•الثالث المتسابقة/ مودة السباعي محمود السباعي من جمهورية مصر العربية بنسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

•الرابع المتسابقة/ أم كلثوم فريد عبد العظيم أحمد من جمهورية مصر العربية بنسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير.

الفرع الثامن: المحفظ المثالي

فاز بجائزة المحفظ المثالي الشيخ الدكتور/ مصطفى محمد مصطفى عبد الله إمام وخطيب بمديرية أوقاف كفر الشيخ بجائزة قدرها 150 ألف جنيه، ونسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

كما تم تكريم المحكمين من خارج جمهورية مصر العربية وهم:

•الدكتور سالم بن غرم الله بن محمد الزهراني من المملكة العربية السعودية، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

•الدكتور أحمد محمد موسى علي من جمهورية السودان، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

•الدكتور تقي الدين مصطفى عبد الباسط التميمي من دولة فلسطين، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

• الدكتور توفيق إبراهيم أحمد ضمرة من المملكة الأردنية الهاشمية، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

•الدكتور أبكر ولر مدو من دولة تشاد، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

•الشيخ طاهر بن زاهر بن مسعود العزواني من سلطنة عمان، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

وتم تكريم المحكمين من داخل جمهورية مصر العربية

•الأستاذ الدكتور جمال فاروق جبريل، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

•الدكتور عبد الكريم صالح عوض إبراهيم، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

•الشيخ محمد صالح حشاد، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

•الشيخ محمود محمد حسن الخشت، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

•الشيخ محمد عبد الموجود عبد المقصود خليفة، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

•الشيخ عبد الفتاح علي عبد الفتاح الطاروطي، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

•الشيخ أحمد تميم محمود أحمد المراغي، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

•الشيخ سراج الدين محمد سليمان، نسخة من موسوعة الثقافة الإسلامية وشهادة تقدير.

كما تم تكريم اسم القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل رحمه الله لمكانته وجهوده في خدمة كتاب الله (عز وجل) قراءة وإقراءً بنسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير تسلمها حفيد الشيخ مصطفى إسماعيل الأستاذ مصطفى أحمد وحيد مصطفى إسماعيل.

كما تم تكريم فريق عمل وزارة الأوقاف المشرف على المسابقة العالمية التاسعة والعشرين للقرآن الكريم بنسخة من كتاب الله (عز وجل) وشهادة تقدير تسلمها نيابة عنهم الدكتور عبد الله حسن عبد القوي مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية.