شكرا لقرائتكم خبر عن اتصالات مصر تتيح المكالمات لعملاء التجوال فى سوريا وتركيا مجانا لمدة 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المهندس حازم متولي الرئيس التنفيذى لشركة اتصالات من &e، فى مؤتمر صحفي، اليوم، الأربعاء، إتاحة المكالمات لعملاء التجوال من وإلى سوريا وتركيا مجانا لممدة 7 أيام، وذلك بعد موافقة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

كشفت البيانات الرسمية الحكومية في كل من سوريا وتركيا عن تجاوز حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين أول أمس إلى أكثر من 8000 قتيل وعشرات آلاف من الجرحى والمصابين.