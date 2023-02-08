شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: مصادرة 123 حالة إشغال فى حملة بمنطقة العجوزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت قطاعات حى العجوزة نشاطاً مكثفاً لأجهزة محافظة الجيزة فى إطار الحرص على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، تنفيذاً لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة الصادرة فى هذا الشأن.

وشنت أجهزة الحى عدد من الحملات لرصد المخالفات وإزالة الإشغالات وتعديات المحال والباعة الجائلين، والتى تمكنت من رفع 123 حالة إشغال متنوعة من المقاهى والكافيتيريات والمحال التجارية وإيداعها مخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، إلى جانب رفع الحواجز الحديدية لتحسين حركة المرور واستكمال إزالة الأسوار الحديدية بشارع 26 يوليو تمهيداً لتنفيذ مشروع المونوريل.

كما تمكنت جهود النظافة من كنس وتجريد ورفع مخلفات وأتربة وقمامة وتهذيب للأشجار بمنطقة أرض اللواء وشوارع (دمياط، ترعة المجنونة، 26 يوليو)، وذلك لتحسين مستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضارى.

وعن أعمال الرصف والتطوير فقد تم تركيب بلاط إنترلوك بشارع شهاب وتقاطعه مع شارع الرياض عقب الإنتهاء من إصلاح كسر بشبكة مياه الشرب ورفع المخلفات وإعادة الشئ لأصله وتنفيذ أعمال الصيانة الدورية لكشافات أعمدة الإنارة بعدد من شوارع الحى.

جدير بالذكر أن محافظة الجيزة شنت من خلال حي بولاق الدكرور، حملة مكبرة لإزالة إشغالات وتعديات المحال والمقاهي والباعة الجائلين، أسفرت عن إخلاء كوبري الخشب من الباعة المفترشين، ورفع 250 حالة إشغال للمقاهي والمحال والأكشاك على الطريق العام بشوارع ناهيا وترعة الزمر والتحرير.



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