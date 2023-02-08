شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة ربيع: شائعات قناة السويس تستهدف إحباط الناس.. وسنقاضي المروجين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قدم الإعلامي محمد مصطفى شردي، حلقة خاصة من برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر قناة الحياة، من داخل هيئة قناة السويس، أهم شريان ملاحي في العالم.

وقال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن هيئة قناة السويس دائما تتعامل بشفافية منعا لخروج الشائعات، كون هيئة قناة السويس عالمية وتمر بالقناة 70 سفينة كمتوسط يوميا، مستكملا: "نجاح قناة السويس وتحقيقها إيرادات كبيرة هو سبب خروج الشائعات، لإحباط الناس وإصابتهم بالتشكيك".

وأكمل الفريق أسامة ربيع: "حققنا زيادة بواقع 47% إيرادات عن العام الماضي، ونحن بادرنا بالرد سريعات على شائعات بيع قناة السويس منعا لانتشار الشائعات، والرد السريع لنا أخرس الألسنة التي كانت تتحدث عن هذه الشائعات، ونحن سوف نقاضي أصحاب الشائعات عن قناة السويس".

أضاف ربيع: "هناك ثقافات مختلفة بين فئات الشعب المصري، وقد يصدق البعض شائعات قناة السويس من باب الخوف على القناة، ولكن نطمأن الناس بعدم المساس بقناة السويس ببيع أو بأصول أو غيرها، ونحن نجري مشروعات كبيرة جدا بقناة السويس ونطور المجرى الملاحي وأسطول الهيئة وفكرة البيع غير مطروحة بالمرة".

وأشار إلى أن المصريين أداروا القناة بنجاح بعد انسحاب الخبراء الأجانب في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، "قناة السويس ثمرة مثمرة ودائما عليها ضغوطات كبيرة".