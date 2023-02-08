شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يكشف استعدادات الوزارة الفصل الدراسى الثانى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم، عن استعدادات الوزارة للفصل الدراسى الثانى، وأكد ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة من كل أفراد المنظومة التعليمية.

وفى هذا الإنفوجراف نستعرض استعدادات الوزارة للفصل الدراسى الثانى.

جذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات المنظمة لسير العملية التعليمية



التعليم تكشف الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى (1)

تقييم مديرى المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية فى المديرية

إجراء حركة تغيير وتدوير لقيادات المديريات بناءً على الأداء بنهاية الفصل الدراسى

التشديد على الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء الفصل الدراسى الثانى



التعليم تكشف الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى (2)

الانتهاء من مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل)

تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة والتى تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات و المديريات التعليمية

ضرورة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتفعيل "مجموعات الدعم" بالمدارس



التعليم تكشف الاستعدادات للفصل الدراسى الثانى (3)

تحديد إجراءات للتعامل المالى لمجموعات الدعم

صرف مستحقات المعلم مباشرة عقب الانتهاء من الحصة الدراسية بمجموعة الدعم

الالتزام بالكتاب الدورى الخاص بمتابعة الغياب اليومى لضمان حسن سير العملية التعليمية

تفعيل التسجيل الإلكترونى للغياب أسبوعيا لجميع المراحل التعليمية

وتفعيل الإجراءات العقابية للغياب

مراجعة الجداول المدرسية وتوزيع المهام والأدوار على جميع العاملين بالمدرسة وكذا جداول الإشراف

شدد على حظر استخدام العقاب البدنى والنفسى وتفعيل لائحة الانضباط المدرسى

ضرورة الانتهاء من تسليم الكتب للطلاب مع بداية الفصل الدراسى الثانى

السماح لمن يرغب فى الاطلاع على الدرجات فى اختبارات نصف العام وذلك داخل المدارس

عدم ربط نتيجة نصف العام بالمصروفات الدراسية

إجراء امتحانات النقل لشهر فبراير خلال الأسبوع الأول من شهر مارس فى منهج شهر فبراير وأول مارس

إجراء امتحان شهر مارس فى الأسبوع الأول من شهر أبريل فى منهج شهر مارس وأول أبريل

إعداد جداول الرحلات المدرسية للمشروعات القومية وتنظيم زيارات ميدانية للمشروعات القومية؛ لزيادة الوعى وكتابة كل طالب تقرير عن هذه الزيارات الميدانية

الاهتمام بطابور الصباح وتحية العلم والسلام الجمهورى فى جميع المدارس على مستوى الجمهورية

تكثيف نشر التوعية للطلاب بالإجراءات التى يجب اتباعها حال حدوث زلازل أو كوارث بجانب إعداد ندوات توعية للطلاب فى هذا الإطار