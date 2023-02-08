شكرا لقرائتكم خبر عن توجيهات رئاسية لتطوير الصناعة المصرية.. غدا باليوم السابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" توجيهات رئاسية لتطوير الصناعة المصرية.. الرئيس السيسى يعقد اجتماعين لمتابعة الملف.. توحيد جهات الولاية التى تتعامل مع المستثمر منعا للتشتت واختصارا للوقت والجهد والتكلفة.. وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص الصناعية.





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