شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: اتخذنا أكثر من 32 قرار إصلاح لرفع التنافسية ودعم المصنعين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، إن الصناعة هي شغلنا الشاغل، ولدينا لقاء مهم مع لجنة الخبراء التى تتابع توصيات المؤتمر الاقتصادى.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى: لجنة الخبراء لديهم حرص شديد على المشاركة مع الدولة بآراء قيمة للغاية ونأخذ بها في هذه المرحلة وسنتسمر معهم في هذا الشأن وهناك مجموعة اجتماعات ستخرج بقرارات بعينها للخروج بمؤشرات واضحة نسعى لتحقيقها خلال هذه المرحلة.

وتابع مصطفى مدبولى: نسعى لتفعيل قطاع الصناعة، وعلى مدار الفترة الماضية أخذنا أكثر من 32 قرار إصلاح من أجل زيادة تنافسية قطاع الصناعة ودعم المصنعين، بجانب منع فرض أي رسوم جديدة تحت أى مسمى يمكن أن تزيد من كلفة هذا القطاع.

وقال رئيس الوزراء: أقرينا تخصيص الأراضى بنظام حق الانتفاع ونظام التملك وتسدد على أقسام وسعرنا كل الأراضى الصناعية على مستوى الجمهورية بسعر ثابت.

وقال مصطفى مدبولى: توسعنا في نظام الرخصة الذهبية وأطلقنا مبادرة دعم فائدة القروض ويتحمل 11 % والدولة تتحمل الباقى.