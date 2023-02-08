شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى مدبولى: سنعلن قرارات تشجيعية لزراعة الذرة وفول الصويا خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، أنه بالتوافق مع وزراء التموين والرى والزراعة ستعلن الحكومة خلال أيام قليلة عن الزراعة التعاقدية وتشجيع الفلاح على زراعة عباد الشمس والذرة وفول الصويا، بجانب وضع سعر ضمان للفلاح ، ووقت التورد سنعود للبورصة السلعية وسنفعل البورصة السلعية لـ3 محاصيل كما فعلنا هذا العام في القطن والفلاحين استطاعوا بيع القطن بسعر عادل .

وأضاف رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، سنشجع الفلاح على التوسع في زراعتهم من اجل تقليل كمية العلف الذى نستوردهم بجانب إنتاج الزيوت .

وأوضح "مدبولى" أن الفترة المقبلة ستشهد زراعة محاصيل صيفية وعباد الشمس يمكن زراعته على مدار عدة فصول في السنة .