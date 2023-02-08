شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: العقوبة المادية للنسب الخادعة فى الأوكازيون تصل لـ2 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد أبو الفضل مدير عام الإدارة العامة لشئون الرقابة على التعاملات التجارية، إن عدد المحلات المشتركة في الأوكازيون الشتوي 1000 محل على مستوى الجمهورية، مقسمة ما بين قطاع عام وقطاع استثماري، وقطاع تعاوني.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامية دينا عصمت ببرنامج "اليوم" الذي يذاع على قناة "dmc": "حتى الآن نسب التخفيضات في الأوكازيون الشتوي، تتراوح بين 20% إلى 50%، والوزارة لا تتدخل من قريب أو من بعيد في تلك النسب، ومن يضع تلك النسب هو صاحب المحل، ولا دخل للوزارة بذلك".

وقال: "في حالة وجود نسب وهمية في الأوكازيون، يتم تحرير محضر ضد صاحب المكان، ويتم إحالته إلى النيابة العامة، ويتم اتخاذ إجراء قضائي، ونسب العقوبة المادية تتراوح ما بين 50 ألف إلى 2 مليون جنيه، لأن ذلك يعد سلوك مخادع للمواطنين، لذلك عقوبته شديدة".

وتابع: "أول نصيحة أتوجه إليها للمواطنين، ألا يشتري من أول محل، بل عليه أن يتجول في مختلف المحلات، هذا أكثر فائدة له بالتأكيد، بالإضافة إلى ضرورة حصوله على الفاتورة الضريبية لأنها حقه القانونى".