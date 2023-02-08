رئيس الوزراء: طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجى

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن الحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للاقتصاد المصري بالاستعانة بالخبراء لعامين مقبلين في ظل امتداد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وأعلن رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى، اليوم الأربعاء، طرح 32 شركة مملوكة للدولة في البورصة أو لمستثمر استراتيجى على مدار عام تشمل 18 قطاعا ونشاطا اقتصاديا.

وتابع مصطفى مدبولى: "نستهدف 25 % من تلك الشركات ينتهى خلال 6 شهور، وهذا شيء مهم وسنسعى لأن نجزهم مع بنوك الاستثمار والشركات المتخصصة" .