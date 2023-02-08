شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم: التظلم على نتيجة الثانوى العام للترم الأول فى الامتحان الورقى فقط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور رضا حجازى وزير التربةي والتعليم والتعليم الفني، أنه يتم تلقى طلبات التظلم وبحثها بالنسبة للصف الأول والثانى الثانوى على الامتحان الورقى فقط للفصل الدراسى الأول، كما وجه الوزير المديريات بالسماح لمن يرغب في الاطلاع على الدرجات في اختبارات نصف العام وذلك داخل المدارس، وعدم ربط النتيجة بالمصروفات الدراسية.

وعقدت وزارة التربةي والتعليم والتعليم النفىن امتحانات الفصل الدراسى الأول للصفين الأول ولاثانى الثانوى العام خلال الفترة من 14 حتى 26 يناير الماضى بواقع 85% أسئلة اختيار من متعدد إلكترونيا و15% أسئلة مقالية ورقية.

عقد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اجتماعًا مع مديرى المديريات التعليمية بكافة المحافظات، لمناقشة استعدادات المديريات التعليمية للفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى ۲۰۲۳/۲۰۲۲، والتأكيد على الواجبات والمسئوليات المنظمة لانضباط سير العملية التعليمية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور أحمد المحمدي مساعد الوزير لشئون المديريات، والدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتورة شيرين حمدى مستشار الوزير للتطوير الإدارى والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورؤساء الإدارات المركزية، ومديرى الإدرات العامة، ومديري عموم تنمية المواد الدراسية.

وأكد الدكتور رضا حجازي، في بداية الاجتماع، على ضرورة انضباط العملية التعليمية والمتابعة المستمرة، من كافة أفراد المنظومة التعليمية، خلال الفصل الدراسى الثانى، وجذب الطلاب إلى المدارس والالتزام بالآليات والإجراءات الهامة والمنظمة لانضباط سير العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنه سيتم تقييم مديرى المديريات من خلال انضباط العملية التعليمية فى المديرية، مع إجراء حركة تغيير وتدوير لقيادات المديريات بناءً على الأداء بنهاية الفصل الدراسي الثاني من خلال التميز والمتابعة الجيدة فى انضباط المديرية.

وخلال الاجتماع، أصدر الدكتور رضا حجازي عددًا من التوجيهات، حيث شدد على الإنتهاء من أعمال الصيانة البسيطة بالمدارس قبل بدء الفصل الدراسى الثانى.

كما أشار الوزير إلى أنه تم الإنتهاء من مسابقة 30 ألف معلم لشغل وظائف معلمين مساعدين (رياض أطفال ومعلم فصل)، وتستعد الوزارة لتدريبهم على الشق التربوى، واللياقة البدنية والذهنية قبل تسلمهم العمل، مشددًا على المديريات التعليمية بالانتهاء من حركة التنقلات بهدف تسكين المعلمين الجدد مع التنسيق وفقًا لأعدادهم فى كل مديرية.

وأكد الوزير على تنظيم مسابقة الإدارة التعليمية المتميزة، والتي تهدف إلى خلق حالة تنافسية بين الإدارات التعليمية المختلفة ومن ثم المديريات التعليمية بهدف إبراز النماذج الناجحة وتصميم نموذج متكامل من التطوير بداخل كل إدارة تعليمية، مؤكدًا على أنه تم إرسال المؤشرات والمحاور التطويرية لاختيار الإدارة المتميزة حتي تصبح نموذجًا يُحتذي به في كافة الإجراءات والممارسات التعليمية والإدارية.