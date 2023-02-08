شكرا لقرائتكم خبر عن جولة سياحية تاريخية على هامش فعاليات المسابقة العالمية للقرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نظمت وزارة الأوقاف المصرية جولة سياحية تاريخية للمشاركين في المسابقة العالمية للقرآن الكريم والتي قاموا خلالها بزيارة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) والجامع الأزهر الشريف اليوم الأربعاء، وذلك بحضور الدكتور عبد الله حسن مساعد وزير الأوقاف للشئون الإدارية، والشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن والمساجد، والدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ الدكتور محمد الصغير مدير إدارة المقارئ بديوان عام وزارة الأوقاف.

وخلال الجولة قام الوفد بزيارة مسجد الإمام الحسين (رضي الله عنه) كما قاموا بزيارة الحجرة الشريفة واستمعوا إلى شرح تفصيلي لما تحتويه الغرفة الشريفة من آثار إسلامية من الدكتور خالد صلاح الدين مدير مديرية أوقاف القاهرة، وأعربوا عن انبهارهم بما تقوم به وزارة الأوقاف المصرية من اهتمام بالغ بمساجد آل البيت الكرام (رضي الله عنهم).

كما قاموا بزيارة للجامع الأزهر الشريف واستمعوا إلى شرح تفصيلي لتاريخ الجامع الأزهر الشريف والتصاميم الهندسية الرائعة التي يتميز بها من الدكتور أحمد عبد الله مسئول العلاقات العامة بالجامع الأزهر، وتعرفوا على الدور العظيم وجهود علمائه في نشر الوسطية والاعتدال ونشر العلوم الشرعية والثقافية والفكرية.

وفي نهاية الجولة أبدى الوفد سعادته البالغة بهذه الجولة التاريخية مقدمين الشكر للدولة المصرية ووزارة الأوقاف على عنايتهم بالقرآن الكريم والاهتمام الكبير بأهل القرآن الكريم، مؤكدين أن مصر هي بلد العلم والعلماء، وذات تاريخ عريق وحضارة عظيمة، وقبلة العلماء ومقصد القراء في شتى بقاع الأرض، وبها يكرم أهل القرآن.