شكرا لقرائتكم خبر عن مترو الأنفاق يكرم قائد قطار بالخط الثانى لحصوله على الدكتوراه.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم "مترو الأنفاق" قائد قطار بعد حصوله على درجة الدكتوراه، حيث شهد المهندس على الفضالي العضو المنتدب للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق ، حفل تكريم الدكتور محمد مصطفى أبو حطب قائد قطار بالخط الثاني وذلك تكريما له لإجتهاده وحصوله على الدكتوراه بدرجة مرتبة الشرف فى الدراسات الإسلامية تخصص التفسير وعلوم القرآن من كلية الآداب جامعة الوادي الجديد، و حرص المهندس على الفضالى على التعبير عن مشاعر الفرح والسرور وتقديم التهنئة متمنيا له دوام الصحة والعافية و الحصول على العديد من الدرجات العلمية وأن ينفع الله به علمه و يعلمه.

يأتى ذلك التكريم أثناء حضور المهندس على الفضالى إجتماع المتابعة الإسبوعي داخل قاعة الإجتماعات الرئيسية بمقر الشركة بمبنى رمسيس كومبلكس لجميع الإدارات بالشركة بحضور مساعدى رئيس الشركة و مديرى العموم وذلك لمتابعة سير العمل .

وختاما قام المهندس على الفضالي بتسليم ابو حطب شهادة تقدير وحرص على إلتقاط الصور التذكارية معه بحضور جميع مساعدى رئيس الشركة و مديرى العموم وسط سعادة عارمة من جميع الحضور .