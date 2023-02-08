شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر: سقوط أمطار اليوم وشبورة مائية وتحسن فى الأحوال الجوية غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامى للأرصاد، شهدنا أمس وأول أمس حالة من التقلبات الجوية على أغلب محافظات الجمهورية، كان العنصر الأساسى فيها هو نشاط الرياح لأن سرعة الرياح وصلت إلى 50 و60 كيلو مترا فى الساعة على بعض المناطق فى الجمهورية.

أضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز: "أنه مع اليوم بدأنا نشعر بتحسن نسبى فى الأحوال الجوية خاصة مع بداية سرعات الرياح، لكن ما زالت مصادر الكتل الهوائية قادمة من شرق أوروبا مرورا بالبحر المتوسط مما أدى إلى انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة، خاصة مع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة".

تابعت منار غانم أن أجواء اليوم كانت مائلة للبرودة على أغلب أنحاء الجمهورية خاصة المحافظات الشمالية، والعظمى على القاهرة الكبرى كانت 15 درجة مئوية والتى كانت أقل درجة فى الشتاء حتى الآن، مشيرة إلى أن الأجواء كانت مائلة للبرودة خلال فترة النهار، وكان هناك تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة وفرص لسقوط الأمطار ما بين الخفيفة والمتوسطة على سواحلنا الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحرى، وأمطار خفيفة على محافظات جنوب الوجه البحرى.

وأكدت منار غانم انه متوقع استمرار فرص سقوط الأمطار على فترات متقطعة خلال الفترة القادمة ولن تؤثر الأمطار على أعمال الأنشطة اليومية، وسنشهد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة خلال فترة الليل خاصة ساعات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر وأجواء باردة وشديدة البرودة على أغلب مناطق الجمهورية.

ولفتت منار غانم إلى أن من المتوقع غدا زيادة فى تحسن الأحوال الجوية وزيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترة النهار، والتأثر بمرتفع جوى فى منطقة الجو العليا، وارتفاع خفيف فى درجات الحرارة، ما بين 17 و18 درجة، وظهور شبورة مائية غدا فى الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويجب الحذر من القيادة السريعة والسير بجوار الأشجار والمساكن المتهالكة.