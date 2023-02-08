شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا زلزال تركيا إلى 9057 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مساء الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب بلاده إلى 9057 حالة وفاة.

وقال أردوغان إن عدد وفيات الزلزال ارتفع إلى 9057، فيما بلغ عدد الإصابات إلى 52 ألفا و979 مصابا، على ما نقلت وكالة الاناضول التركية الرسمية.

وبحسب الرئيس التركي، دمر الزلزال 6 آلاف و444 منزلا.

وأشار إلى أن 60 ألف عنصر يشاركون في عمليات البحث والإنقاذ بينهم متطوعون وفرق من خارج البلاد.