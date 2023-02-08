شكرا لقرائتكم خبر عن فودافون تتيح المكالمات والرسائل الدولية لسوريا وتركيا مجانا لمدة 7 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة فودافون مصر، إتاحة المكالمات والرسائل الدولية وخدمات التجوال الدولي (مكالمات ورسائل) من وإلى سوريا وتركيا مجانا لمدة 7 أيام تبدأ من 18/2/2023.

يأتي ذلك فى إطار حرص الشركة علي مساندة ودعم عملائها للاطمئنان علي سلامة ذويهم فى سوريا وتركيا.

كشفت البيانات الرسمية الحكومية في كل من سوريا وتركيا عن تجاوز حصيلة ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين أول أمس إلى أكثر من 8000 قتيل وعشرات آلاف من الجرحى والمصابين.